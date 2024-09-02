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Проект HEALPS: лечебно-оздоровительный туризм в Альпах

Совместно с The European Commission
Проект HEALPS: лечебно-оздоровительный туризм в Альпах
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Laurence Alexandrowicz
Опубликовано
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Совместить приятное с полезным, путешествуя в Альпах - туризм и оздоровительные процедуры - поможет посетителям региона проект HEALPS, разработанный в одном из австрийских университетов на основе клинических исследований.

Куда поехать, чтобы поправить здоровье? Отправляйтесь в Альпы!

Природа здесь разнообразна и щедра для людей, страдающих от различных недугов.

Концепция, разработанная врачами Зальцбургского университета в Австрии, сочетает туризм и здоровье.

"Есть множество болезней, связанных с городской средой, которые можно лечить в формате оздоровительного туризма в Альпах. Каждая шестая смерть в мире связана с мелкодисперсными взвешенными частицами. Альпы - это зелёный остров в море мелкодисперсной пыли", - рассказывает профессор, глава института экологической медицины Медицинского университета Парацельса Арнульф Хартль.

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Величественный водопад Криммль на западе Австрии высотой 380 метров - один из крупнейших в Европе. Уже много веков считается, что облака водяных брызг, которые он создает, имеют лечебные свойства.

В деревушке Криммль можно поправить здоровье, дыша влажным воздухом. Селин и ее муж регулярно приезжают сюда для лечения астмы и хронического бронхита.

"Мы делаем много дыхательных упражнений и ингаляций. Это открывает мои бронхи, после этого я не страдаю от заложенности", - рассказывает женщина.

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"Капельки воды в 200 раз меньше, чем в спрее от астмы. Они вдыхаются, эти капельки отрицательно заряжены и укрепляют иммунитет, уменьшают воспалительные процессы в легких", - объясняет доктор Хартль.

Профессор, специализирующийся на экологической медицине, разработал проект HEALPS2 на основе клинических исследований.

Он на 85% поддерживается из фондов сплочения Европейского союза. Общий бюджет проекта - 2 417 603 евро.

Его команда призывает все альпийские страны - Францию, Италию, Словению, Австрию, Германию и Швейцарию - помочь местным компаниям рассказывать об имеющихся в регионе природных ресурсах.

Цель - развитие лечебно-оздоровительного туризма.

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"Всё, что характерно для альпийского региона, может быть оценено с точки зрения здоровья, туристические тропы, чистый воздух, более прохладный воздух в условиях изменения климата и другие составляющие, такие как альпийские пастбища, свежие молочные продукты, мёд", - напоминает доктор Хартль.

В Криммле благодаря лечебно-оздоровительному туризму появляются новые идеи: например, один из отелей адаптирован для людей, страдающих разными видами аллергии.

"Наши экономические ставки изменились за последние 15 лет после перехода в сектор оздоровительного туризма. Нам удалось увеличить количество посетителей примерно на 35%. Регион удаленный, но мы смогли создать тут новые рабочие места. Особенно много для женщин, высококвалифицированных кадров, для людей, которые остаются в регионе", - рассказывает заместитель руководителя компании Hohe Tauer Health Сильвия Нохдурфтер.

В условиях недостатка снега в Альпах проект HEALPS2 - это еще и шанс для расположенных ниже других горнолыжных курортов оставаться на плаву.

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Устойчивое развитие Здоровье Австрия