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Сена загрязнена: паралимпийские соревнования по триатлону перенесены

Зрители у подножия Эйфелевой башни наблюдают за бегунами, участвующими в марафоне Pour Tous на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, суббота, 10 августа 2024 года.
Зрители у подножия Эйфелевой башни наблюдают за бегунами, участвующими в марафоне Pour Tous на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, суббота, 10 августа 2024 года. Авторское право Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Natacha Pisarenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Паралимпийские соревнования по триатлону, запланированные на воскресенье в Париже, были отложены из-за опасений по поводу качества воды в Сене после сильного дождя.

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11 соревнований по паратриатлону, запланированные на это воскресенье в Париже, пришлось перенести на понедельник, если позволят последующие анализы воды. Об этом сообщили оргкомитет Олимпиады-2024 и Всемирная федерация триатлона в совместном пресс-релизе.

Проливные дожди обрушились на французскую столицу в пятницу и субботу, в результате чего в реку вновь попали сточные воды, что привело к повышению уровня бактерий, в том числе кишечной палочки.

"В пятницу шел сильный дождь, а затем дождь пошел и в субботу. Поэтому Международная федерация и организационный комитет решили в качестве меры предосторожности отложить все мероприятия на один день, возможно, до завтра», — заявил в воскресенье заместитель мэра Парижа Пьер Рабадан.

Это второе изменение, запланированное на соревнованиях по паратриатлону.

Подобный сбой стал еще одним препятствием для усилий города Парижа по очистке реки для будущего общественного купания, что является одним из самых амбициозных обещаний столичных властей в преддверии проведения Олимпийских и Паралимпийских игр этим летом. Мужские индивидуальные соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже были отложены, а несколько тестов по плаванию были отменены.

Пьер Рабадан уточнил, что соревнования по паралимпийскому триатлону состоятся только в случае улучшения условий.

"Я не могу точно сказать вам о степени своей уверенности, пому что это не имеет значения, — сказал Рабадан. - Значение имеют лишь научные результаты, которые мы получим завтра. Но тенденция на самом деле положительная, так как мы скорее всего сможем провести соревнование завтра утром".

Лазрег Бенель-Хадж, вице-президент Французской федерации плавания, заявил, что, хотя некоторые из 53 спортсменов, участвовавших в олимпийских соревнованиях по плаванию в Сене, впоследствии заболели, ни одно из этих заболеваний не было связано с качеством воды.

Мэрия Парижа также обещает, что в будущем на Сене будут организованы и другие спортивные мероприятия.

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