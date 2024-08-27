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Новые удары РФ по Украине

Последствия удара по Одессе в понедельник
Последствия удара по Одессе в понедельник Авторское право Michael Shtekel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Shtekel/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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В Кривом Роге под удар попала гостиница.

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В результате новых российских авиаударов в Украине погибли мирные жители, разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

В Кривом Роге жертвами удара по гостинице стали два человека, известно о пяти пострадавших, под завалами могут оставаться люди.

Местные власти сообщили, что повреждены шесть магазинов, четыре многоэтажных дома и автомобили.

В Запорожской области два человека погибли и четыре получили ранения, повреждены более 30 домов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что силы РФ нанесли авиаудары с применением более 80 дронов "Шахед", а также крылатых, баллистических и аэробаллистических ракет.

Силы противовоздушной обороны украинской армии уничтожили более десяти дронов и несколько ракет, направлявшихся в Киев.

Во вторник утром губернатор Белгородской области РФ сообщил, что ВСУ пытаются проникнуть на территорию региона.

На этом фоне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Курчатов и на Курскую АЭС в Курской области РФ, расположенную вблизи линии фронта.

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