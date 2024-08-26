Киев призывает Минск отвести войска от границы с Украиной

By Euronews

Министерство иностранных дел Украины призвало власти Республики Беларусь "не делать трагических ошибок" и отвести войска от украинской границы.

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Вооруженные силы Республики Беларусь "концентрируют значительное количество личного состава", а также вооружения вдоль границы с Украиной. Это побудило Киев выступить с официальным предупреждением, "призывая Минск отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальность стрельбы белорусских систем".

В заявлении МИД Украины говорится: "Предупреждаем, что в случае нарушения Беларусью государственной границы Украины наше государство примет все необходимые меры для реализации права на самооборону, гарантированного Уставом ООН.

Соответственно, все скопления войск, военные объекты и пути снабжения на территории Беларуси станут законными целями для Вооруженных сил Украины".

Киев отметил, что в этом районе также присутствуют некоторые бывшие бойцы ЧВК "Вагнер".

Украина и Беларусь имеют общую границу протяженностью 1084 километра. Согласно заявлению Киева, военные учения в приграничной зоне представляют собой угрозу "глобальной безопасности" из-за близости Чернобыльской АЭС — места самой страшной в мире ядерной катастрофы.

В феврале 2022 года Беларусь позволила российским войскам использовать свою территорию в качестве плацдарма для вторжения в Украину.