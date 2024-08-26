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Обрушение ледяной пещеры: погиб турист, двое пропали

ФОТО ИЗ АРХИВА
ФОТО ИЗ АРХИВА Авторское право AP Photo/Thibault Camus, Pool
Авторское право AP Photo/Thibault Camus, Pool
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Поисковые работы пришлось прервать на ночь

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По меньшей мере один человек погиб и ещё двое числятся пропавшими без вести после частичного обрушения ледяной пещеры на юге Исландии.

Трагедия произошла в воскресенье на леднике Брейдамеркурйёкудль недалеко от ледникового озера Йёкюльсаурлоун — одной из самых популярных достопримечательностей Исландии.

Пещеру осматривала группа из 25 иностранцев, когда обрушилась ледяная стена. По данным исландских СМИ, большинство туристов к этому времени успели выйти наружу.

К месту трагедии прибыли спасатели на вертолётах. Из-подо льда достали двоих человек; один уже был мёртв, второго срочно доставили в больницу. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Судьба ещё двоих туристов остаётся неизвестной. Пещера расположена в труднодоступной местности, тяжёлое оборудование подвезти туда не удалось, и лёд прорубали вручную бензопилами.

С темнотой поисковую операцию пришлось остановить, но в понедельник утром работы возобновились.

По заявлениям гидов, пещера на Брейдамеркурйёкудле неглубокая, не более 5 м, и раньше проблем с безопасностью там не возникало.

В пятницу в 300 км от ледника произошло новое извержение вулкана на полуострове Рейкъянес, уже шестое меньше чем за год. Но специалисты считают маловероятным, что обрушение пещеры связано с вулканизмом.

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