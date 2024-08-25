Германия: подозреваемый в нападении в Золингене арестован

By Euronews

Сириец, подозреваемый в нападении с ножом в Золингене, арестован. Федеральная прокуратура проверяет, был ли подозреваемый членом террористической группировки "Исламское государство".

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В Германии идет расследование дела о нападении с ножом на гостей фестиваля в Золингене 23 августа. Жертвами стали три человека. Несколько получили ранения.

Подозреваемый, им оказался 26-летний сириец Исса аль Хасан, сдался полиции. В воскресенье мужчину перевезли в Карлсруэ, где был выдан ордер на его арест.

Сообщается, что еще в прошлом году аль Хасана, пытавшегося получить статус беженца, должны были депортировать из Германии.

В настоящее время федеральная прокуратура проверяет, был ли подозреваемый членом террористической группировки "Исламское государство". Именно ИГИЛ взяла ответственность за нападение в Золингене.

В ее заявлении утверждалось, что оно было совершено в качестве "мести за мусульман в Палестине и других странах".

После случившегося в Золингене президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал предоставить органам безопасности больше полномочий. Те, кто критикуют правительство, призывают к ужесточению миграционной политики.