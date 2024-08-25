NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Нападение на синагогу во Франции: подозреваемый арестован

Архив, Франция
Архив, Франция Авторское право Christophe Ena/AP
Авторское право Christophe Ena/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Подозреваемый в нападении на синагогу на юге Франции арестован в Ниме. По данным СМИ, злоумышленник - гражданин Алжира.

РЕКЛАМА

Порядка 200 полицейских и жандармов были мобилизованы для поиска человека, совершившего нападение синагогу во французском городке Ла-Гранд-Мотт. Подозреваемый был задержан в Ниме.

По данным СМИ, речь идет о 33-летнем гражданине Алжира. Во время полицейской операции мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сам он был ранен ответным огнем.

Под стражу также помещены еще несколько человек, с которыми общался главный подозреваемый.

24 августа, у синагоги Бет-Яаков в Ла-Гранд-Мотт были подожжены два автомобиля, в результате чего произошел взрыв. Ранения получил один сотрудников муниципальной полиции. Находившиеся в здании в момент нападения пять человек не пострадали.

Власти резко осудили нападение.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции: "Напасть на французского еврея — значит напасть на всех французов, потому что это - нападение на одного из наших сограждан, из-за его убеждений, потому что Франция, наша Республика, защищает всех своих сограждан, независимо от их убеждений".

После этого нападения правительство приказало усилить наряды полиции, охраняющие синагоги, еврейские школы и магазины.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Германия: подозреваемый в нападении в Золингене арестован

Германия: протест против АдГ в преддверии земельных выборов в Тюрингии

Взрыв у синагоги в Ла-Гранд-Мотт: нападавший оказал вооруженное сопротивление при задержании

Терроризм Франция Иудаизм Синагога