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На севере Германии над критической инфраструктурой замечены неизвестные дроны

Промышленный комплекс
Промышленный комплекс Авторское право Фото с сайта www.chemcoastpark.de
Авторское право Фото с сайта www.chemcoastpark.de
By Euronews
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Прокуратура проводит расследование по подозрению в шпионаже с целью саботажа. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что речь может идти о российских военных дронах-разведчиках "Орлан-10с".

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Прокуратура города Фленсбург в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии проводит расследование после того, как над территорией промышленной зоны были неоднократно замечены беспилотники. Об этом сообщают СМИ Германии.

По информации издания Bild, с 8 августа в городе Брюнсбютеле над зоной, где расположены выведенная из эксплуатации АЭС, плавучий терминал для разгрузки танкеров с СПГ и химические заводы промышленного комплекса ChemCoast Park Brunsbüttel, почти каждую ночь наблюдались полеты неизвестных дронов.

При этом над территорией стратегического промышленного района действует режим "бесполётной зоны". Промышленный комплекс находится недалеко от побережья Северного моря.

Старший прокурор Бернд Винтерфельд сообщил изданию Bild о возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа.

Замеченные охраной неизвестные БПЛА развивали скорость до 100 километров в час и летели на большие расстояния, полицейские дроны за ними успевали.

В полиция подозревают, что над критической инфраструктурой летали военные дроны, т.к. установлено, что они не использовали коммерчески доступные технологии.

Издания Der Spiegel и Bild со ссылкой на источники в службах безопасности сообщают, что речь может идти о российских военных дронах-разведчиках "Орлан-10с" , которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море. Официальных комментариев и подтверждения этой информации пока нет.

СМИ Германии сообщают, что Центр воздушных операций взаимодействует с полицией по этому делу.

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