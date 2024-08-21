Во Францию пришла эпидемия блутанга

По всей стране более 30 вспышек катаральной лихорадки овец. Вирус безопасен для человека, но несет для фермеров существенные экономические потери
Департамент Изер во Франции охвачен эпидемией новой разновидности блутанга или катаральной лихорадки овец.
На данный момент французское правительство подтвердило по всей стране 31 вспышку заболевания, под подозрением - еще около сотни случаев.
Этот вирус не поражает человека и не влияет на качество пищевых продуктов. Однако его экономические последствия могут быть значительными.
У фермера Седрика Руззана погибли 55 из 150 животных.
К сожалению, фермеры говорят, что они мало что могут сделать для пострадавших овец - вакцинировать уже поздно.
Новый штамм, который пришел во Францию с севера Европы, вызывает беспокойство в отрасли.
После начала эпидемии французские власти приняли решение о добровольной вакцинации от нового штамма. Всего животноводам будет бесплатно роздано 6 миллионов 400 тысяч доз вакцин.