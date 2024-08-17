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Франция: 2 авиакатастрофы за 3 дня

Во Франции за три дня произошли две авиакатастрофы
Во Франции за три дня произошли две авиакатастрофы Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Dmitri Lovetsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Во Франции за три дня произошли две авиакатастрофы: на юге в море рухнул самолет Fouga Magister, на северо-востоке столкнулись два истребителя Rafale

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Cамолет Fouga Magister упал в море во время авиашоу в коммуне Ле-Лаванду в департаменте Вар на юге Франции.

Пилот не катапультировался, так как аппарат не оснащен соответствующим устройством. Он погиб - через несколько часов после начала поисковой операции спасатели обнаружили тело погибшего. Прокуратура начала расследование причин авиакатастрофы. Известно, что пилот обладал большим опытом и, по словам его знакомых, "родился со штурвалом в руках".

Авиакатастрофа произошла примерно в 17:00 вскоре после начала авиашоу, посвященного 80-й годовщине начала Южно-французской операции, в результате которой от нацистов был освобожден юг страны.

14 августа министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в ходе учебного полета два истребителя Rafale столкнулись в воздухе над департаментом Мёрт и Мозель на северо-востоке страны. В результате происшествия пилот одного из истребителей успел катапультироваться и был спасен подоспевшей поисковой командой. Инструктор и пилот, находившиеся во втором самолете, погибли.

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