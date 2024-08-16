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В Латвию прибыл датский батальон

Датские военные
Датские военные Авторское право DKTV2 via EBU
Авторское право DKTV2 via EBU
By Euronews
Опубликовано
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Для укрепления восточного фланга НАТО и сдерживания России в Латвию прибыл датский батальон. Военные размещаются в лагере Вальдемар, расположенном недалеко от Риги.

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Более 800 военнослужащих из Дании прибыли в Латвию в рамках операции НАТО по укреплению восточной границы альянса и сдерживанию России от агрессивных действий.

Как сообщается, в течение четырех-шести месяцев сформированный батальон будет размещаться в Латвии, в лагере Вальдемар, недалеко от Риги. Остальное время года - нести боевой дежурство в Дании. В случае кризисной ситуации батальон перебросят в балтийские страны.

После дежурства Дании лагерь Вальдемар на шесть месяцев перейдет под управление Швеции.

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