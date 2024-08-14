Из 17 столиц ЕС, которые на данный момент назвали свои кандидатуры на пост еврокомиссара, только пять (29%) выдвинули женщину.

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В списке кандидатов, претендующих на вхождение в коллегию комиссаров под председательством Урсулы фон ден Ляйен, преобладают мужчины: только пять из 17 стран, выдвинувших кандидатов, предложили женщину на пост еврокомиссара.

Это означает, что на сегодняшний день только 29% кандидатов - женщины, что является серьезной проблемой для фон дер Ляйен, которая стремится обеспечить гендерный паритет во время своего второго срока пребывания на посту.

Коллегия - это кабинет, который руководит работой исполнительной власти ЕС. В ее состав входят комиссары, представляющие каждую из 27 стран-членов блока.

Урсула фон дер Ляйен, представляющая Германию, попросила столицы выдвинуть двух кандидатов - одного мужчину и одну женщину - чтобы дать ей свободу действий при назначении гендерно сбалансированного состава коллегии. Ни одно государство-член пока не выполнило это требование.

"Я хочу выбрать наиболее подготовленных кандидатов, которые разделяют европейские обязательства. Я снова буду стремиться к тому, чтобы за столом коллегии было равное количество мужчин и женщин", - заявила она на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге после своего переизбрания в июле.

Правительства стран ЕС должны до 30 августа направить имена своих кандидатов фон дер Ляйен, которая приступит к проведению собеседований с кандидатами на этой неделе. Затем она должна распределить между кандидатами политические портфели к моменту голосования по их назначению в соответствующих комитетах Европарламента в сентябре и октябре.

После избрания фон дер Ляйен председателем Евкромиссии, а бывшего премьер-министра Эстонии Кайи Каллас - главой внешнеполитического ведомства ЕС и одним из вице-президентов Комиссии,

Самые престижные должности в исполнительной власти уже заняты женщинами: Урсула фон дер Ляйен переизбрана на пост председателя, а пост главы внешнеполитического ведомства ЕС достался Кайе Каллас, возглавлявшей правительство Эстонии.

Три другие женщины-кандидата представляют Хорватию, Испанию и Швецию. Действующий комиссар от Хорватии Дубравка Шуйца была выдвинута на новый срок, Испания выдвинула министра окружающей среды Терезу Риберу в попытке получить высокопоставленный портфель по климату или энергетике, а Швеция выдвинула тяжеловеса в лице министра по делам ЕС Джессики Росвалл.

Кандидатов-женщин мало

Тем не менее, мужчины доминируют в гонке за оставшиеся посты комиссаров. У девяти стран-членов, которые еще не объявили о выдвижении своих кандидатур, по слухам, мало женщин-кандидаток.

По словам дипломатов ЕС, датский министр по вопросам сотрудничества в области развития и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен является фаворитом, которого выдвинет премьер-министр Метте Фредериксен.

Мигель Пойарес Мадуро, бывший министр регионального развития, также рассматривается в качестве кандидата от Португалии. Правительство Люксембурга, тем временем, по слухам, не может определиться между двумя кандидатами: действующим комиссаром Николасом Шмитом, социалистом, и евродепутатом Кристофом Хансеном, который принадлежит к правящей правоцентристской партии.

В оставшихся шести странах, которые еще не определились или держат свой выбор в тайне - Бельгии, Болгарии, Италии, Кипре, Литве и Румынии - есть несколько кандидатов-женщин, которые, как ожидается, будут выдвинуты.

Дальнейшие действия Урсулы фон дер Ляйен неясны

Урсула фон дер Ляйен - первая женщина, возглавившая исполнительный орган ЕС, и она пообещала разработать "Дорожную карту по правам женщин" во время своего второго срока, чтобы ликвидировать гендерный разрыв в оплате труда и пенсии, решить проблему насилия в отношении женщин.

Но ее авторитет защитницы прав женщин будет под угрозой, если она не сумеет выстроить баланс в своей команде.

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Состав уходящей Еврокомиссии был самым равноправным на сегодняшний день: в ее состав входили 14 мужчин и 13 женщин. В предыдущие сроки женщины были представлены мало, составляя лишь треть кабинета бывшего председателя Жан-Клода Юнкера в период с 2014 по 2019 год.

Однако требование фон дер Ляйен о выдвижении двух кандидатур, представляющих оба пола, не закреплено законом, поэтому она полагается на добрую волю лидеров ЕС.

На вопрос Euronews о том, какие меры может предпринять фон дер Ляйен, представитель Европейской комиссии ответил следующее: "Пару недель назад Еврокомиссия направила письмо председателя государствам-членам с просьбой предоставить имена кандидатов на пост комиссара. Крайний срок для получения ответа от государств-членов - 30 августа".

"Мы не будем комментировать отдельные заявления государств-членов в этом контексте", - добавил пресс-секретарь.

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Страны пытались оправдать игнорирование требования фон дер Ляйен о двух кандидатах, заявляя, что они выбирают лучшего кандидата на эту должность.

В Ирландии заявили, что будут выдвигать только бывшего министра финансов Майкла Макграта, несмотря на то, что к гендерному паритету относятся "очень серьезно".