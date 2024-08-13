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ЕС направит спецтехнику в Грецию и Албанию для борьбы с пожарами

пригород Афин, Греция
пригород Афин, Греция Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Michael Varaklas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Греция и Албания, которые ведут борьбу с природными пожарами, обратились за помощью к ЕС.

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Европейский союз спешит на помощь Греции и Албании, где полыхают лесные пожары. В рамках Механизма гражданской защиты ЕС в Грецию направят как спецтехнику - самолеты и вертолеты, так и пожарные бригады. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии. Высокий уровень пожарной опасности в Греции сохранится до 15 августа.

Балаж Уйвари, представитель Еврокомиссии: "Что касается региона Аттика в Греции, комиссия направила туда два пожарных самолета из Италии, вертолет из Франции и один вертолет из Сербии. Мы также отправляем наземные силы из пяти европейских стран - Чехии, Франции, Италии, Сербии и Румынии. Важно отметить, что это подкрепление пожарным, которые уже были размещены в Греции в начале сезона".

Албания, где к тушению пожаров привлечена, армия, получит многоцелевой военный самолет из Румынии, который может перевозить до шести тонн воды.

Механизм гражданской защиты ЕС Греция и Албания активировали после того, как им своими силами не удалось взять под контроль лесные пожары, опустошающие пригороды Афин и южные регионы Албании.

Противостоять стихии мешает шквалистый ветер и жаркая погода. По прогнозам синоптиковв обеих странах в ближайшие дни ожидается 37-38 градусов Цельсия.

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