Сырский: ВСУ контролируют 1000 кв. км Курской области

By Euronews

Путин провел совещание с членами правительства и заявил, что "Киев пытается улучшить свои переговорные позиции".

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Президент РФ Владимир Путин впервые за несколько дней прокомментировал боевые действий в Курской области. По его словам, "Киев пытается улучшить свои переговорные позиции", а также "остановить наступление" войск РФ.

Путин утверждает, что несмотря на усилия ВСУ, "темпы наступления российских вооруженных сил увеличились в полтора раза".

ВСУ воюют в Курской области уже более недели. В начале Путин назвал происходящее "провокацией" и "ситуацией".

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, в понедельник провел Ставку верховного главнокомандующего. На этой встрече впервые прозвучали официальные комментарии с указанием на Курскую область — главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, под что контролем украинских военных находится около 1000 кв. км территории Курской области.

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Путину, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. По оценкам аналитического проекта DeepState, связанного с минобороны Украины, на 12 августа таких населенных пунктов уже 44.

В понедельник власти Курской области приняли решение эвакуировать жителей Беловского района.

По официальным оценкам, свои дома из-за боевых действий покинули 120 тысяч жителей Курской области.