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Врачей и медсестру скорой помощи обвинили в убийстве 17 пациентов

Кадр из видео: больница скорой помощи Святого Пантелеймона, Бухарест, август 2024 г.
Кадр из видео: больница скорой помощи Святого Пантелеймона, Бухарест, август 2024 г. Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews и EBU
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Двое врачей и медсестра задержаны в Бухаресте по подозрению в убийстве. В апреле этого года в отделении интенсивной терапии за четыре дня скончались 17 человек.

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Двое врачей и медсестра задержаны в Бухаресте по подозрению в убийстве пациентов. Вменяемые им в вину события относятся к апрелю и имели место в отделении реанимации больницы скорой помощи Святого Пантелеймона.

Предъявленные прокуратурой румынской столицы обвинения очень серьёзные: убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство в случае врачей, дача ложных показаний в отношении медсестры. В апреле этого года в отделении интенсивной терапии за четыре дня скончались 17 человек.

Как пояснил прокурор Бухареста, "один из обвиняемых добровольно снизил дозу норадреналина пациенту, который находился в довольно тяжелом состоянии".

По версии прокуратуры, обвиняемые разработали план с целью вызвать у пациентов остановку сердца. Так они решили покончить с теми, в ком, по их мнению, больше не следовало поддерживать жизнь.

Чтобы раскрыть эти преступления, были проведены три расследования. Эксперты проанализировали медицинские карты пациентов, побеседовали с 23 врачами отделения анестезиологии и интенсивной терапии больницы.

Важно, что мы раскрыли эти факты. Пусть совершившие подобное отправятся в тюрьму!
Марчел Чолаку
премьер-министр Румынии

Министр здравоохранения Румынии Александру Рафилэ призвал к отставке руководства больницы. В ответ управляющий и начальник медицинской службы больницей Святого Пантелеймона объявили, что подадут заявления об уходе.

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