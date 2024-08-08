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Задержаны двое подозреваемых в планировании теракта на концерте Тейлор Свифт

Вид снаружи на стадион "Эрнст Хаппель" в Вене, где должно было состояться выступление Тейлор Свифт
Вид снаружи на стадион "Эрнст Хаппель" в Вене, где должно было состояться выступление Тейлор Свифт Авторское право Heinz-Peter Bader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Heinz-Peter Bader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

По данным организаторов, на концерт могли прийти почти 100 тысяч человек

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Пустой стадион в Вене, на котором должны были проходить концерты поп-звезды Тейлор Свфит, остаётся под охраной.

Три концерта в рамках тура по Австрии были отменены после того, как выяснилось, что планировалось нападение с использованием взрывчатки и холодного оружия. Австрийские спецслужбы задержали двоих подозреваемых. Ранее СМИ сообщали о поисках ещё троих, но власти это опровергли.

Власти опубликовали фотографию, которую главный подозреваемый сделал для социальных сетей. На ней он позирует с холодным оружием и в футболке с символикой группировки «Исламское государство».

19-летний австриец, имя которого не разглашается, по данным следствия увлёкся экстремизмом в интернете и присягнул на верность террористической группировке.

По словам официальных лиц, он признался в намерении совершить масштабный теракт в районе стадиона, а планы начал разрабатывать в июле.

Омар Хайяви-Пирхнер, глава Управления безопасности и разведки Австрии:

«Задержанный сторонник „Исламского государства“ явно заявлял о своих исламистских взглядах в интернете. Он буквально поглощал пропаганду и соответствующую информацию. Он читал о создании взрывных устройств, о необходимых для этого материалах».

Второй подозреваемый, 17-летний австриец, был схвачен неподалеку от стадиона: несколько дней назад его взяли на работу в компанию, которая предоставляет услуги во время концертов.

Организаторы заявляют, что ожидали до 65 000 зрителей на стадионе и еще 30 000 на улице.

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