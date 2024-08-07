В Вене отменены 3 концерта Тейлор Свифт из-за угрозы теракта

By Euronews

Австрийская полиция задержала двух человек, планировавших совершить теракт во время концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене, концерты отменены

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Организаторы трех концертов Тейлор Свифт в Вене отменили их после того, как власти объявили об арестах подозреваемых, планировавших совершить теракты на одном из этих мероприятий.

Свифт должна была выступить на стадионе "Эрнст Хаппель" в австрийской столице в четверг, пятницу и субботу.

Организатор мероприятия компания Barracuda Music сообщила вечером в среду на своем канале в Instagram, что "у нее нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности".

Как сообщили австрийские власти, 19-летний главный подозреваемый был арестован в Тернице, к югу от Вены, а второй - в австрийской столице.

Франц Руф, директор по общественной безопасности министерства внутренних дел Австрии, заявил, что властям известно о "подготовительных действиях" к возможному нападению, "а также о том, что 19-летний преступник был нацелен на концерты Тейлор Свифт в Вене".

Руф сообщил, что 19-летний подросток присягнул на верность группировке "Исламское государство".

Предполагается, что гражданин Австрии радикализировался в интернете. Сообщается, что у него были изъяты химические вещества, которые находятся на экспертизе.