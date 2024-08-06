В Латвии строят «Балтийскую линию обороны»

By Euronews

В Латвии подчёркивают, что бетонные заграждения производят сами

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На востоке Латвии, в Латгалии, началось строительство первой очереди «Балтийской линии обороны» — системы заграждений на границе НАТО с Россией и Беларусью. Бетонные противотанковые надолбы, рвы, колючая проволока и бункеры, составленные в несколько полос вглубь.

Проект «Балтийской линию обороны» страны НАТО согласовали в январе. В перспективе она должна соединиться в единую систему с такими же комплексами вдоль польской границы, известными как «Восточный щит». Первые бункеры в Латвии должны быть готовы в начале следующего года.

Каспар Лаздиньш, инспектор инженерных войск:

«Эти заграждения использовали ещё во время Второй мировой войны. Их до сих пор можно увидеть тут и там в европейских лесах. Они, может, и выглядят несовременно, но к сожалению, в условиях продолжающихся военных действий в Украине, они по-прежнему эффективны».

В Латвии подчёркивают, что бетонные конструкции и заграждения изготавливают на собственном заводе, под Даугавпилсом. Позже планируется усилить защитные сооружения минными полями.

Некоторой проблемой, правда, остаётся согласование строительства с владельцами земли, поскольку значительная часть приграничных участков — частные владения.