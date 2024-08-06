Летний всплеск заболеваемости COVID-19 вызывает беспокойство ВОЗ

By Euronews и AP, EBU

Число случаев заражения COVID-19 растёт во всем мире, в том числе на Олимпийских играх в Париже, и вряд ли в ближайшее время пойдет на спад, сообщают в ВОЗ.

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Число случаев заражения COVID-19 растёт во всем мире, в том числе на Олимпийских играх в Париже, и вряд ли в ближайшее время пойдет на спад, сообщает Всемирная организация здравоохранения на брифинге в Женеве.

Вирус циркулирует во всех странах. Данные нашей системы дозорного эпиднадзора в 84 из них свидетельствуют о том, что процент положительных тестов на SARS-CoV-2 не перестаёт увеличиваться в течение нескольких недель. В целом, показатель положительных результатов теста превышает 10%, но он варьируется в зависимости от региона: в Европе этот показатель превышает 20% Доктор Мария Ван Керхов временно исполняющая обязанности директора ВОЗ по готовности к эпидемиям

Специалисты ВОЗ также предупреждают, что вскоре на горизонте могут появиться более тяжелые штаммы коронавируса. Катализатором для них служат в том числе проходящие сейчас в Париже летние Олимпийские игры.

В последние месяцы, независимо от времени года, во многих странах наблюдались вспышки COVID-19. В настоящее время по меньшей мере у 40 спортсменов выявлен положительный результат теста Доктор Мария Ван Керхов временно исполняющая обязанности директора ВОЗ по готовности к эпидемиям

ВОЗ настоятельно призывает правительства усилить кампании по вакцинации, обеспечив прививки для групп повышенного риска как минимум раз в год. Назальные вакцины все еще находятся в стадии разработки, но потенциально могут предотвратить передачу инфекции, тем самым снижая риск дальнейших вариантов, инфицирования и тяжелых форм заболевания, отметили в Женеве.

Новые волны заражения были зарегистрированы в Северной и Южной Америке, Европе и западной части Тихого океана. Наблюдение за сточными водами показывает, что уровень циркуляции SARS-CoV-2 от двух до двадцати раз выше, чем сообщается в настоящее время. Такие высокие показатели циркуляции инфекции в летние месяцы в Северном полушарии нетипичны для респираторных вирусов, которые, как правило, распространяются в основном при низких температурах, подчёркивают эксперты.