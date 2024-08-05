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Стармер: с беспорядками ультраправых справятся “регулярные отряды” спецполиции

Сотрудники полиции у повреждённой в ходе беспорядков ультраправых мясной лавки на Мюррей-стрит в Хартлпуле, Англия, 1 августа 2024 г.
Сотрудники полиции у повреждённой в ходе беспорядков ультраправых мясной лавки на Мюррей-стрит в Хартлпуле, Англия, 1 августа 2024 г. Авторское право Owen Humphreys/PA Media
Авторское право Owen Humphreys/PA Media
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
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Для борьбы с беспорядками будут созданы “регулярные отряды” специализированной полиции, а система правосудия усилена. Об этом премьер-министр Кир Стармер заявил в понедельник на созванном в срочном порядке совещании.

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Для борьбы с беспорядками будут созданы “регулярные отряды” специализированной полиции, а система правосудия усилена, чтобы справиться с сотнями задержанных после того, как на прошлой неделе в британских городах произошли инициированные ультраправыми массовые столкновения. Об этом премьер-министр Кир Стармер заявил в понедельник на созванном в срочном порядке совещании.

Мы не потерпим нападений на мечети или мусульманские общины. Так что все те, кто, как установлено, принимал участие в этих беспорядках, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона
Кир Стармер
премьер-министр Великобритании

Его заявление прозвучало после того, как на прошлой неделе на северо-западе Англии в результате нападения с ножом скончались три девочки. В соцсетях ультраправые устроили массовую дезинформационную кампанию, заявив, что преступление совершил мусульманин и проситель убежища.

В результате, в минувшие выходные ряд городов стали ареной серьёзнейших за 13 лет беспорядков. По подсчетам британских СМИ, более 400 человек были задержаны за неделю за поджоги отелей, в которых проживали просители убежища, штурм мечетей, разграбление магазинов.

За последние шесть дней десятки полицейских были госпитализированы с травмами, полученными от ударов кирпичами, бутылками и битами.

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