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Ирландия снижает соцвыплаты украинским беженцам

Дублин
Дублин Авторское право Кадр из репортажа Euronews
Авторское право Кадр из репортажа Euronews
By Ken Murray
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Левые партии раскритиковали решение правительства. Репортаж корреспондента Euronews из Дублина.

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Ирландия намерена значительно сократить социальные выплаты беженцам из Украины. С 1 сентября еженедельное государственное пособие снизится в несколько раз — с 232 до примерно 39 евро.

Левые партии Ирландии подвергли это решение критике, утверждая, что оно приведет к росту детской бедности и, в конечном счете, служит политическим маневром, отвлекающим от других внутренних проблем.

Пол Мерфи из партии People Before Profit Party говорит:

"Непосредственным последствием станет резкий рост детской бедности в этой стране. Мы знаем, что подавляющее большинство украинских беженцев, которые находятся здесь, — это женщины и их дети. Так что это действительно довольно отвратительный шаг, довольно циничный шаг со стороны правительства".

Размер пособия на детей составит около 30 евро в неделю. Выплаты коснутся 19 000 беженцев, хотя с начала войны с Россией в феврале 2022 года в Ирландию переехали около 80 000 украинцев

Снижение размера пособий приблизит Ирландию к выплатам во Франции, где размещенные беженцы получают около 48 евро в неделю, без размещения беженцы получают чуть более 99 евро в неделю.

В Германии пособие составляет 563 евро в месяц, выплата на детей превышает 470 евро, это чуть около 120 евро в неделю.

Но правительство Ирландии заявляет, что предлагаемое сокращение выплат по социальному обеспечению ставит страну в один ряд с большинством государств ЕС.

Барри Уард-Файн из партии Gael говорит:

"Это шаг, направленный на две вещи: поставить нас в один ряд с нашими европейскими коллегами по всему Союзу, а также убедиться, что все украинские получатели временной защиты здесь находятся в одном ряду. Так что это не зависит от того, когда вы прибыли в Ирландию, все получат то же самое".

Эти изменения, скорее всего, оттолкнут многих беженцев от мысли о переезде в Ирландию, к тому же нехватка жилья в ирландской экономике по-прежнему остается трудноразрешимой проблемой для правительства.

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