Лукашенко помиловал немца, приговорённого к расстрелу

By Euronews

Власти Беларуси так официально и не уточнили, по каким статьям был приговорён Кригер

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Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал гражданина Германии, приговорённого к расстрелу.

Смертный приговор сотруднику «Немецкого Красного Креста» Рико Кригеру был вынесен в конце июня, но известно об этом стало только месяц спустя.

Белорусское телевидение показало сюжет, в котором Кригер рассказывал о связях с добровольческими формированиями, воюющими за Украину, и о попытках организовать теракт в самой Беларуси.

Европейские СМИ не исключают, что эти высказывания немец сделал под давлением. Остаётся неясным и дальнейшая судьба Кригера: помилование в Беларуси может означать и освобождение, и замену казни пожизненным заключением.