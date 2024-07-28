Тысячи людей протестуют в Стамбуле против законопроекта, который может привести "к массовому убийству бродячих собак"

By Euronews

По улицам городов Турции броядт миллионы бездомных собак и иногда нападают на людей. Власти пытаются решить проблему, защитники прав животных протестуют

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Тысячи людей собрались в Стамбуле, чтобы выразить протест против предложенного законопроекта, который, как опасаются критики, приведет к массовому убийству бездомных собак по всей Турции.

Законопроект призван урегулировать проблему миллионов бездомных собак в стране и сделать улицы более безопасными, однако защитники прав животных опасаются, что многие животные будут усыплены или окажутся в заброшенных и переполненных приютах.

Демонстрации против законопроекта, который был предложен в середине июля, проходят почти ежедневно в течение последних нескольких недель, пока он проходит через юридическую систему.

Парламентский комитет одобрил законопроект в начале этой недели, а окончательное голосование в полном составе должно состояться в ближайшие дни.

По оценкам правительства, по улицам и сельским районам Турции бродит около 4 миллионов бездомных собак.

Хотя многие из них безобидны, люди, включая детей, время от времени подвергаются нападениям в Стамбуле и других городах.

Протест против законопроекта в Стамбуле Screenshot from AP video 4508835

Предлагаемый закон обязывает муниципалитеты собирать бродячих собак и помещать их в приюты, где их будут кастрировать и стерилизовать.

Собаки, неизлечимо больные, представляющие опасность для здоровья людей или агрессивные, подлежат усыплению.

Муниципалитеты должны будут построить приюты для собак или улучшить условия в существующих к 2028 году.

Законопроект представляет собой смягченную версию первоначального предложения, которое, как сообщалось, призывало собирать бездомных животных, размещать их в приютах и подвергать эвтаназии, если они не обретут хозяев в течение 30 дней. Это предложение, которое не было представлено в парламент, вызвало общественный резонанс, поскольку защитники прав животных утверждали, что оно приведет к массовому уничтожению бродячих собак.

Защитники прав животных опасаются, что некоторые муниципалитеты могут убивать собак под предлогом того, что они больны, вместо того чтобы выделять средства на их приют.

Правительство отрицает, что законопроект приведет к повсеместной выбраковке животных, а министр юстиции страны заявил, что все, кто убивает бездомных собак "без причины", будут наказаны.

Почему Турции необходимо контролировать популяцию бродячих собак?

В отчете, опубликованном Ассоциацией "Безопасные улицы и защита права на жизнь", организацией, выступающей за удаление всех бродячих собак с улиц, говорится, что с 2022 года от нападений уличных собак погибли 65 человек.

Правительство пообещало решить эту проблему в начале года после того, как в столице Анкаре ребенок получил тяжелые травмы в результате нападения собак.

Женщина кормит бездомную собаку в Стамбуле Francisco Seco/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Несмотря на существующее законодательство, согласно которому бродячие собаки должны быть пойманы, кастрированы и стерилизованы, а также возвращены на место, где их нашли, невыполнение этих правил в последние годы привело к росту популяции одичавших собак, говорят группы по защите прав животных.

Они утверждают, что надлежащее выполнение этих правил было бы достаточным для контроля популяции.

Британия недавно выпустила предупреждение о бродячих собаках для путешествующих в Турцию, заявив, что они часто образуют стаи и могут быть агрессивными. Туристам советуют быть осторожными и не приближаться к ним.