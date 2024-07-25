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Школы Дании экспериментируют с более поздним началом занятий

Школа в Дании
Школа в Дании Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Roselyne Min
Опубликовано
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Ученики говорят, что у них появилось большее энергии и они лучше высыпаются.

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Школы в Дании переходят на более позднее время начала занятий, чтобы улучшить успеваемость и самочувствие учеников.

"Все началось с того, что я прочитала книгу Криса Макдональда "Не обсуждается"("Non-Negotiable"), где он говорит о благополучии молодых людей в связи со сном. И тогда я подумала, что в школах Дании мы всегда встречаемся в 8 часов. Почему мы так поступаем?", — говорит директор школы Th. Langs Skole Тине Агерхолм Кристиансен.

Эксперты указывают, что у подростков циркадный ритм отличается от взрослого.

"Перед пробуждением в организме выделяется кортизон; это гормон стресса, чтобы разбудить нас и подготовить ко дню, и этот выброс происходит позже в подростковом возрасте", — объясняет старший научный сотрудник Центра детского здоровья Катрин Виммельманн.

По оценкам органов здравоохранения Дании, подростки должны спать от 8 до 10 часов в сутки, но почти 60 % 15-летних подростков в Дании спят меньше этого времени.

"Ты долго лежишь и ворочаешься, может быть, час или два, и никак не можешь заснуть. Но когда мы уходим на час позже, я думаю, что получаю более качественный сон и быстрее засыпаю", — рассказывает 15-летний Расмус, ученик школы Th. Langs Skole.

За последние два года эта инициатива быстро распространилась по всей стране. Сегодня около 20 школ перешли на более позднее время начала занятий.

"Дети чувствуют себя очень хорошо, и энергия в классе на первом уроке сейчас намного лучше, чем раньше. У учеников гораздо больше энергии", — говорит директор школы Taastrup Realskole Кеннет Хэллгрен.

"Мне очень понравилось новое время начала занятий. Потому что можно дольше поспать, и теперь я более сконцентрирована в школе и могу больше выучить", — говорит ученица 7 класса 13-летняя Лина.

Сторонники этой идеи также говорят, что школы не должны заканчиваться позже, и нужно обеспечивать ученикам свободное время.

"Мы видим, что многим школам это удается. Они находят часы. Они немного повозились с расписанием", — говорит менеджер проекта ‘Later Meeting Time’ организации Just Human.

Эксперты говорят, что инициатива многообещающая, но есть и нерешенные вопросы.

"Меня беспокоит то, что многое произошло c технологиями. Технологическое развитие, социальные сети и прочее, и мы не знаем, сохранится ли эффект в течение длительного времени", — говорит старший научный сотрудник Центра детского здоровья Катрин Виммельманн.

"В настоящее время около семи муниципалитетов Дании ведут активные дискуссии о поддержке школ в выборе более позднего времени начала занятий. Однако до сих пор идут споры о том, как внедрять изменения - на основании существующих научных данных или в рамках новых экспериментов, которые могут дать дополнительные сведения", — предает корреспондент Euronews Розелин Мин.

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