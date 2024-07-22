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Северная Македония ведёт борьбу с лесными пожарами

АРХИВ. Иллюстративное фото
АРХИВ. Иллюстративное фото Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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В Северной Македонии продолжают гореть леса. Местным пожарным в тушении огня помогают военнослужащие и команды из соседних стран.

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Пожарным Северной Македонии и направленным на помощь командам из соседних государств пока не удается справиться с огнём. На юге страны зафиксировано около 30 лесных пожаров. Наиболее крупный из них - в районе Неготино, где горит примерно 700 гектаров соснового леса.

Причиной возникновения пожаров называют аномальную жару. Температура воздуха в последние дни достигает 38-40 градусов Цельсия.

Неделю назад власти страны объявили о введении режима чрезвычайного положения и обратились к ЕС с просьбой об оказании поддержки.

В тушении огня местным пожарным помогают военнослужащие, а также коллеги из Сербии, Хорватии, Черногории, Румынии и Словении.

Экстремальная жара, от которой в этом месяце страдают многие южные европейские страны, отчасти вызвана пришедшим из Северной Африки антициклоном.

По данным метеорологов, необычайно жаркая погода продержится еще как минимум несколько дней.

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