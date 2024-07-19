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В странах Южной Европы установилась экстремально жаркая погода

Часть европейцев спасается от жаркой погоды в прохладной воде Атлантического океана
Часть европейцев спасается от жаркой погоды в прохладной воде Атлантического океана Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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Температура воздуха в некоторых европейских столицах достигает 38-41 градуса Цельсия. Власти рекомендуют реже выходить из дома в пиковые часы жары и пить больше воды.

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Южная Европа переживает экстремальную жару из-за пришедшего из Африки антициклона.

В Риме температура превысила 40 градусов Цельсия. Министерство здравоохранения Италии объявило самый высокий уровень предупреждения о погодной опасности для 17 крупных городов, включая столицу, Флоренцию и Болонью.

По официальным данным, жара стала причиной смерти четырех человек. Минздрав страны рекомендует гражданам по возможности не выходить из дома и пить больше воды.

Испанские власти проводят кампанию по предупреждению о том, какую опасность представляет чересчур высокая температура воздуха для людей, работающих преимущественно на улице. Риск получить тепловой удар в эти дни гораздо выше, отмечается в сообщении. Оранжевый уровень предупреждения о сильной жаре объявлен в нескольких районах страны.

В Греции в самое жаркое время суток работать на открытом воздухе уже запретили, в определенные часы закрываются даже туристические достопримечательности. Последние 10 дней температура воздуха выше 30 градусов держится в Афинах даже ночью.

В Португалии около 40 муниципалитетов подвержены риску возникновения пожаров из-за жаркой погоды.

По прогнозам метеорологов, жара продлится до воскресенья.

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Испания Италия Португалия Греция Жара