By euronews

Она получила относительное большинство голосов в третьем туре. Представитель Компартии и Нового народного фронта Андре Шассень лидировал после первого тура голосования, но практически не улучшил свой результат после снятия других кандидатов.

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Коалиция президента Эммануэля Макрона потеряла большинство в Национальной ассамблее, но сохранила за собой кресло спикера нижней палаты французского парламента.

Яэль Брон-Пиве из президентской партии "Возрождение" проиграла представителю Компартии Андре Шассеню в первом туре, но затем собрала практически все голоса снявшихся кандидатов - Филиппа Жювена ("Республиканцы"), Наимы Мучу ("Горизонты") и Шарля де Курсона (LIOT). Это позволило ей увеличить свой результат со 124 голосов в первом раунде до 220 в третьем. Шассень получил в свою поддержку 207 голосов. Третье место занял представитель "Национального объединения" Себастьян Шеню - 141 голос.

После оглашения результатов голосования Брон-Пиве выступила с обращением к депутатам. "Последние несколько недель были чрезвычайно напряженными, - сказала она. - На этих выборах мы увидели обеспокоенную, раздробленную страну... Мы должны договариваться, сотрудничать, искать компромиссы, мы должны уметь вести диалог и двигаться вперед".

"Переизбрание (на пост спикера) Яэль Брон-Пиве от центристского альянса президента Франции Эммануэля Макрона рассматривают как пощечину левой коалиции Новый народный фронт, получившей наибольшее количество мест на выборах в законодательные органы. Этот результат может означать, что президент Макрон, имеющий право назначать премьер-министра, теперь может не согласиться на левого премьер-министра, заявив, что он не является представителем большинства в парламенте", - передает из Парижа корреспондент Euronews София Хатценкова.