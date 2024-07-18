By Euronews

Представляя в Страсбурге свою программу на следующие пять лет, Урсула фон дер Ляйен упомянула о конфликте на Ближнем Востоке. "Кровопролитие в Газе надо прекратить немедленно", - заявила председатель Еврокомиссии.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, переназначенная депутатами на второй срок, представляя перед голосованием свою программу коснулась ближневосточного конфликта.

Война в секторе Газа продолжается уже десятый месяц, представители международных организаций предупреждают, что гуманитарная ситуация в секторе критическая, по оценке экспертов ООН, голод охватил уже всю Газу.

"Я хочу четко заявить: кровопролитие в Газе должно быть прекращено немедленно. Слишком много детей, женщин и мирных жителей погибли в результате ответных действий Израиля на террористическое нападение ХАМАС. Народ Газы не может больше терпеть. Человечество больше не может этого выносить", - председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На посту председателя Комиссии Урсула фон дер Ляйен нередко подвергалась критике за свою произраильскую позицию. Сотрудники ЕС в Брюсселе часто протестуют, выражая свое разочарование.

В Страсбурге четыре ирландских евродепутата из центристской группы "Обновляя Европу" решили на этой неделе пойти против партийной линии и проголосовать против переизбрания фон дер Ляйен.

"Я читал её политические руководства. Я слушал её выступления на заседаниях нашей группы. Но, к сожалению, я не услышал достаточно, чтобы считать, что политика меняется, особенно в отношении Газы. Мы ничего не услышали о торговых соглашениях, о санкциях, о насилии со стороны поселенцев. Мы ничего не услышали о Международном суде и заявке на выдачу ордера на арест в Международном уголовном суде. К сожалению, все эти вопросы были обойдены стороной. Мы предпринимали усилия, чтобы получить ответы, но так их и не услышали", - сетует Барри Эндрюс из группы "Обновляя Европу".

Депутат говорит, что получил тысячи писем по этому вопросу. По его словам, избиратели требуют выдачи Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Израиля. Однако в ЕС сохраняются глубокие разногласия по поводу конфликта на Ближнем Востоке, что может объяснить сдержанную реакцию Еврокомиссии.