EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Фон дер Ляйен о конфликте на Ближнем Востоке: "Кровопролитие в Газе надо прекратить немедленно"

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте
Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте Авторское право Jean-Francois Badias/AP
Авторское право Jean-Francois Badias/AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Представляя в Страсбурге свою программу на следующие пять лет, Урсула фон дер Ляйен упомянула о конфликте на Ближнем Востоке. "Кровопролитие в Газе надо прекратить немедленно", - заявила председатель Еврокомиссии.

РЕКЛАМА

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, переназначенная депутатами на второй срок, представляя перед голосованием свою программу коснулась ближневосточного конфликта.

Война в секторе Газа продолжается уже десятый месяц, представители международных организаций предупреждают, что гуманитарная ситуация в секторе критическая, по оценке экспертов ООН, голод охватил уже всю Газу.

"Я хочу четко заявить: кровопролитие в Газе должно быть прекращено немедленно. Слишком много детей, женщин и мирных жителей погибли в результате ответных действий Израиля на террористическое нападение ХАМАС. Народ Газы не может больше терпеть. Человечество больше не может этого выносить", - председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На посту председателя Комиссии Урсула фон дер Ляйен нередко подвергалась критике за свою произраильскую позицию. Сотрудники ЕС в Брюсселе часто протестуют, выражая свое разочарование.

В Страсбурге четыре ирландских евродепутата из центристской группы "Обновляя Европу" решили на этой неделе пойти против партийной линии и проголосовать против переизбрания фон дер Ляйен.

"Я читал её политические руководства. Я слушал её выступления на заседаниях нашей группы. Но, к сожалению, я не услышал достаточно, чтобы считать, что политика меняется, особенно в отношении Газы. Мы ничего не услышали о торговых соглашениях, о санкциях, о насилии со стороны поселенцев. Мы ничего не услышали о Международном суде и заявке на выдачу ордера на арест в Международном уголовном суде. К сожалению, все эти вопросы были обойдены стороной. Мы предпринимали усилия, чтобы получить ответы, но так их и не услышали", - сетует Барри Эндрюс из группы "Обновляя Европу".

Депутат говорит, что получил тысячи писем по этому вопросу. По его словам, избиратели требуют выдачи Международным уголовным судом ордера на арест премьер-министра Израиля. Однако в ЕС сохраняются глубокие разногласия по поводу конфликта на Ближнем Востоке, что может объяснить сдержанную реакцию Еврокомиссии.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Жара на юге Европы: в Румынии отказывают электросети

Восстановление разрушенного села под Изюмом

Зеленский просит Запад разрешить бить своим оружием вглубь России

Европарламент Израиль Сектор Газа Страсбург Урсула фон дер Ляйен