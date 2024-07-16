Копенгаген: кружка кофе за уборку мусора

By Euronews

Копенгаген привлекает экологически ответственных туристов

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Бесплатный кофе и билеты в музеи: Копенгаген запускает пилотную программу поощрения экологически ответственных туристов. Организаторы подчёркивают, что главную награду за такие действия получит весь город.

Миккель Арё-Хансен, директор Wonderful Copenhagen:

«Путешествия сегодня не экологичны. Люди перемещаются из одного места в другое, и это оставляет негативный след. Ещё один негативный след оставляет ваше потребление, пока вы находитесь в пункте назначения. Поэтому перед нами стоит большая задача — создать экологичный туризм и ускорить «зеленый» переход. CopenPay — это маленький шаг в этом направлении».

Бонусы полагаются тем, кто не использует личные машины и такси, а предпочитает общественный транспорт или велосипеды — или просто пьёт воду из уличных фонтанчиков, а не пластиковых бутылок.

Розлин Мин, Euronews:

«По словам организаторов, схема работает на основе доверия, которое, как они утверждают, глубоко укоренилось в датской культуре. В качестве доказательства туристы могут просто предоставить фотографии своих велосипедов или билеты на общественный транспорт, чтобы получить вознаграждение».

Большой фуд-корт в центре города предлагает бесплатные блюда тем, кто помогает с уборкой территории.

Всего в программе участвуют более 20 организаций — от ресторанов и музеев до пунктов проката лодок.

Мадс Пилегорд Сандер, партнёр по развитию компании GoBoat:

«Мы рассматриваем это как беспроигрышную ситуацию, когда мы можем дать что-то и городу, и туристам, которые приезжают в Копенгаген. Им мы дарим впечатления, но также можем попросить их помочь нам очистить водные пути, и это — частью большой идеи сделать GoBoat экологически чистым».

Копенгаген — одно из самых популярных направлений в Европе. В прошлом году датскую столицу посетили с ночёвкой более 12 миллионов человек.