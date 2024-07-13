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В Великобритании освободят тысячи заключенных из-за переполненных тюрем

Шабана Махмуд, министр юстиции Великобритании
Шабана Махмуд, министр юстиции Великобритании Авторское право Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Thomas Krych/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано Последние обновления
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По официальным данным, общее число заключенных в стране превысило 87 500 человек, из которых 83 755 являются мужчинами.

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Министр юстиции Великобритании Шабана Махмуд объявила о планах освободить тысячи заключенных, чтобы разгрузить переполненные тюрьмы. Махмуд заявила, что в противном случае может произойти полный коллапс системы, поскольку тюрьмы уже заполнены на 99%.

В Англии и Уэльсе самое большое количество заключенных на душу населения в Западной Европе, причем их число резко выросло после пандемии.

Предполагается, что заключенные будут иметь право на досрочное освобождение после отбытия 40% срока наказания. При этом данная мера не будет касаться получивших более четыре года за насильственные преступления, преступления сексуального характера и отбывающих пожизненное заключение.

Освобождение заключенных начнется в сентябре, чтобы дать Службе тюрем и пробации время для подготовки.

Министр также объявила о наборе к марту следующего года 1000 дополнительных стажеров службы пробации.

По официальным данным, общее число заключенных в стране превысило 87 500 человек, из которых 83 755 являются мужчинами.

Махмуд обвинила предыдущее консервативное правительство в "пренебрежении обязанностями" в отношении пенитенциарной системы.

При этом предшественник Махмуд на этом посту, представитель консерваторов Алекс Чок, как сообщается, перед выборами предлагал премьер-министру Риши Сунака аналогичные меры, но это предложение было отклонено.

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