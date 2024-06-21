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Роберто Баджо ограблен у себя дома

Роберто Баджо в Японии, 2010 г.
Роберто Баджо в Японии, 2010 г. Авторское право Junji Kurokawa/AP
Авторское право Junji Kurokawa/AP
By Aleksandar Brezar
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Одному из лучших бомбардиров Италии наложили швы, его жизни ничего не угрожает

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Звезда итальянского футбола Роберто Баджо был ранен во время ограбления. По меньшей мере пять вооружённых преступников ворвались в дом футболиста в четверг вечером, когда вся семья смотрела матч ЧЕ между Испанией и Италией.

57-летнего Баджо ударили пистолетом по голове, его и домочадцев связали и заперли в отдельной комнате. Грабители вынесли наличные и драгоценности. Когда нападавшие ушли, Баджо выбил запертую дверь и смог вызвать полицию. Ему наложили несколько швов, его здоровью ничего не угрожает.

СМИ сообщают, что сигнализация на вилле не работала, а двери и окна могли быть открыты из-за жары. Предполагается, что грабители тщательно планировали нападение и неслучайно выбрали время футбольного матча.

Голкипер бразильцев Таффарел утешает Баджо после финала ЧМ-94, где Италия уступила по послематчевым пенальти
Голкипер бразильцев Таффарел утешает Баджо после финала ЧМ-94, где Италия уступила по послематчевым пенальтиLuca Bruno/AP

Баджо — один из самых заметных форвардов 1990-х. В 1993-м его признали лучшим футболистом Европы и мира. В 2000-м ФИФА поместила его на четвёртое место в списке лучших игроков XX века (после Марадоны, Пеле и Эйсебио).

После ухода из футбола в 2004-м Баджо занимается благотворительностью и редко появляется на публике.

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