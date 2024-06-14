EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Пожар в аэропорту Брюсселя

Дым над грузовым отделением аэропорта Брюсселя, где начался пожар
Дым над грузовым отделением аэропорта Брюсселя, где начался пожар Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Возгорание в грузовой зоне брюссельского аэропорта не повлияло на работу пассажирских рейсов.

РЕКЛАМА

В грузовой зоне Brucargo аэропорта Брюсселя вспыхнул пожар. По данным властей, возгорание началось в четверг около 4-х часов утра по местному времени, его причины пока неизвестны.

Людям, живущим рядом с аэропортом, было рекомендовано оставаться дома и держать окна закрытыми.

Пожар вызвал кратковременное отключение электричества, но, по словам администрации аэропорта заявила, это не повлияло на работу воздушной гавани: пассажирские рейсы отправлялись и прибывали в обычном режиме.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Аэропорт Брюсселя постепенно увеличивает число рейсов

Аэропорт Брюсселя возобновил работу. Пока символически

Меры безопасности в аэропорт Брюсселя: компромисс найден

Аэропорт Брюссель Пожар Бельгия