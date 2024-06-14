Пожар в аэропорту Брюсселя

Возгорание в грузовой зоне брюссельского аэропорта не повлияло на работу пассажирских рейсов.

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В грузовой зоне Brucargo аэропорта Брюсселя вспыхнул пожар. По данным властей, возгорание началось в четверг около 4-х часов утра по местному времени, его причины пока неизвестны.

Людям, живущим рядом с аэропортом, было рекомендовано оставаться дома и держать окна закрытыми.

Пожар вызвал кратковременное отключение электричества, но, по словам администрации аэропорта заявила, это не повлияло на работу воздушной гавани: пассажирские рейсы отправлялись и прибывали в обычном режиме.