EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Срочная новость. Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за "чрезвычайно серьезное" нарушение правил предоставления убежища

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял жесткую позицию в отношении миграционной политики.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занял жесткую позицию в отношении миграционной политики. Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Omar Havana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Венгрию подвергли крупным штрафным санкциям "за систематическое игнорирование правил ЕС по предоставлению убежища"

РЕКЛАМА

Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро и еще 1 миллион евро за каждый день просрочки за несоблюдение правил предоставления убежища, принятых в ЕС.

В декабре 2020 года суд постановил, что Будапешт не соблюдал политику блока по предоставлению международной защиты и возвращению нелегальных мигрантов.

"Суд постановил, что Венгрия не приняла мер, необходимых для выполнения решения 2020 года, - говорится в заявлении. - Эта неспособность, которая заключается в намеренном уклонении от применения общей политики Евросоюза в целом, представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение европейского закона".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Венгрия и НАТО договорились по вопросу помощи Украине

Лидеры европейских ультраправых договариваются о создании супергруппы

Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: число жертв в жилом доме выросло до девяти

Европейский суд Венгрия Виктор Орбан