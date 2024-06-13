Венгрию подвергли крупным штрафным санкциям "за систематическое игнорирование правил ЕС по предоставлению убежища"

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Европейский суд обязал Венгрию выплатить штраф в размере 200 миллионов евро и еще 1 миллион евро за каждый день просрочки за несоблюдение правил предоставления убежища, принятых в ЕС.

В декабре 2020 года суд постановил, что Будапешт не соблюдал политику блока по предоставлению международной защиты и возвращению нелегальных мигрантов.

"Суд постановил, что Венгрия не приняла мер, необходимых для выполнения решения 2020 года, - говорится в заявлении. - Эта неспособность, которая заключается в намеренном уклонении от применения общей политики Евросоюза в целом, представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение европейского закона".