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Президент Франции объявил о роспуске Национального собрания

Эммануэль Макрон голосует на выборах в Европейский парламент
Эммануэль Макрон голосует на выборах в Европейский парламент Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Эммануэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания после поражения его партии на выборах в Европарламент. В конце июня - начале июля во Франции пройдут досрочные парламентские выборы.

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Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, после того как стало известно об уверенной победе ультраправых на выборах в Европарламент.

По предварительным данным, "Национальное объединение" набрало более чем вдвое больше (31,5%) голосов избирателей, чем президентское "Возрождение" (15,2%).

"Я решил предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования, поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание... Я услышал вас, ваши опасения, и я не оставлю их без ответа", - сказал Макрон в видеообращении к нации. 

"Национальное объединение" второй раз подряд выигрывает выборы в Европейский парламент во Франции.

В этот раз победа ультраправых была ожидаемой, пишут французские СМИ.

28-летний лидер "Национального объединения" Жордан Барделла строил предвыборную кампанию на таких темах как иммиграция, безопасность и ситуация в экономике. Он лидировал на протяжении всей предвыборной гонки.

После интервью Макрона, в котором французский президент сказал, что Европа окажется в тупике, если ультраправые победят, Барделла написал в соцсети X: "...отправив самую большую делегацию депутатов в Европарламент, "Национальное собрание" сможет заблокировать вредную политику Еврокомиссии, включающую карательные экологические меры против фермеров и масштабный допуск мигрантов".

Первый тур внеочередных парламентских выборов во Франции состоится 30 июня, второй — 7 июля.

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