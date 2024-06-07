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Срочная новость. Открылись избирательные участки в Ирландии. Страна выбирает своих депутатов в Европарламент

Открылись избирательные участки в Ирландии. Страна выбирает своих депутатов в Европарламент
Авторское право Peter Morrison/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Peter Morrison/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Выборы в Европарламент начались в Ирландии в пятницу, 7 июня 2024. Граждане страны также выберут мэра Лимерика и членов городских и окружных советов в 31 муниципалитете.

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На Европейских выборах в Ирландии могут голосовать только граждане страны. А на выборах в местные органы управления - все прожившие в Ирландии больше полугода.

Избирательные участки открылись в 7 утра и закроются в 22:00. Ирландия отправит в Европарламент 14 депутатов депутатов, что составит 2% от палаты из 720 мест. На выборах определятся также 949 мест членов городских и окружных советов в 31 муниципалитете, а жители Лимерика впервые выберут своего мэра.

Рекордное количество крайне правых кандидатов участвует в выборах в местные советы и Европейский парламент, но неясно, многие ли из них будут избраны и присоединятся ли они к ожидаемому всплеску крайне правых по всей Европе.

Партии правящей коалиции попытались нейтрализовать угрозу путем ужесточения риторики и мер против мигрантов и просителей убежища. Крайне правые также несколько сдали свои позиции из-за увеличения числа кандидатов, которые разделят их голоса.

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