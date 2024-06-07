На премьер-министра Дании Метте Фредериксен напали в центре Копенгагена

By euronews

В канцелярии премьер-министра заявили, что Фредериксен "шокирована случившимся". При этом датские СМИ сообщают, что с политиком все хорошо.

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению в Копенгагене. Инцидент произошел в центре города, на площади Культорвет. Как сообщается, главу датского правительства ударил неизвестный мужчина, которого затем задержала полиция.

В канцелярии премьер-министра заявили, что Фредериксен "шокирована случившимся". При этом датские СМИ сообщают, что с политиком все хорошо. Сама Фредериксен никаких комментариев о ситуации еще не давала.

Поддержку ей уже выразили крупные датские политики, а также глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем.