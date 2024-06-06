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Испания намерена присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Министр иностранных дел Испании заявил, что решение принято с целью "избежать новых смертей среди гражданского населения в секторе Газа и ради мира".

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Испания заявила о намерении присоединится к иску, поданному Южной Африкой в ​​Международный суд ООН (ICJ), который обвиняет Израиль в нарушении своих обязательств по Конвенции о геноциде во время войны в секторе Газа.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года — первый договор по теме прав человека, принятый Генеральной Ассамблеей ООН. Конвенция была подписана после Второй мировой войны и Холокоста, в ходе которого нацистская Германия систематически уничтожила более шести миллионов евреев.

"Мы приняли это решение в связи с продолжающейся военной операцией в секторе Газа. Мы хотим, чтобы в Газу и на Ближний Восток вернулся мир, и для того, чтобы это случилось, мы все должны поддержать суд", — заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Мы делаем это из приверженности принципам ООН и международного права, чтобы поддерживать работу суд, чтобы избежать новых смертей среди гражданского населения. Ради мира", — подчеркнул министр. "Мы также с огромной озабоченностью наблюдаем за расширением конфликта в регионе", —заявил он на пресс-конференции.

Испания — первая европейская страна, решившаяся на такой шаг после того, как в конце прошлого года ЮАР подала иск в Международный суд. В нем утверждается, что Израиль нарушил конвенцию о геноциде в ходе военной атаки, в результате которой была разрушена большая часть Газы.

Мексика, Колумбия, Никарагуа, Ливия и Палестинская национальная администрация уже направили запрос присоединиться к этому иску.

Ранее суд приказал Израилю немедленно прекратить военное наступление в городе Рафах на юге сектора Газа, но не стал требовать прекращения огня в анклаве. Израиль не подчинился.

Если запрос Испании одобрят, она сможет представлять письменные материалы и выступать на публичных слушаниях.

Международный суд ООН начал рассматривать иск ЮАР в январе.

17 стран опубликовали заявление с призывом к ХАМАС

В четверг Белый дом опубликовал совместное заявление от имени 17 стран, призывающее ХАМАС согласиться на сделку, предусматривающую прекращение огня и освобождение заложников. В числе стран — Великобритания, Франция, Германия и Испания

"Как лидеры стран, глубоко обеспокоенных судьбой заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, включая многих наших граждан, мы полностью поддерживаем движение к соглашению о прекращении огня и освобождении заложников, которое сейчас находится на столе переговоров и было намечено президентом Байденом 31 мая 2024 года. Нельзя терять время. Мы призываем ХАМАС заключить это соглашение, к которому Израиль готов приступить, и начать процесс освобождения наших граждан.

Мы отмечаем, что это соглашение приведет к немедленному прекращению огня и восстановлению Газы вместе с гарантиями безопасности для израильтян и палестинцев и возможностями для более прочного долгосрочного мира и решения о двух государствах. В этот решающий момент мы призываем лидеров Израиля и ХАМАС пойти на любые окончательные компромиссы, необходимые для заключения этой сделки и облегчения положения семей наших заложников, а также тех, кто находится по обе стороны этого ужасного конфликта, включая гражданское население. Пришло время положить конец войне, и эта сделка — необходимая отправная точка".

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ООН Испания ЮАР Израиль Сектор Газа Геноцид