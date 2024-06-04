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Срочная новость. Словения признала Палестинское государство по итогам голосования в парламенте

Словения признала Палестинское государство по итогам голосования в парламенте
Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
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Словения стала еще одной страной ЕС, которая признала Палестину

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Словения во вторник признала Палестинское государство после того, как ее парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за этот шаг вслед за недавними решениями трех других европейских стран.

На прошлой неделе словенское правительство одобрило предложение о признании Палестины и направило его в парламент для окончательного утверждения, которое необходимо для вступления решения в силу.

Во вторник 90-местный парламент проголосовал за признание 52 голосами при одном против. Остальные законодатели на голосовании не присутствовали.

Нескольлко дней назад государство Палестина признали Испания, Норвегия и Ирландия. Это решение вызвало осуждение Израиля. Ранее только 7 из 27 членов ЕС официально признали Палестинское государство. Пять из них - страны бывшего Восточного блока, которые объявили об этом еще в 1988 году, как и Кипр, до вступления в ЕС. Швеция признала Палестину в 2014-м.

"Мы начали говорить с нашими союзниками о признании Палестины в феврале этого года, - сказал премьер-министр Роберт Голоб законодателям перед голосованием во вторник. - В то время оценка была такой - время еще не пришло. А мы предупредили, что мы, Европа, обязаны действовать".

Правящая коалиция во главе с Голобом имеет комфортное большинство в собрании Словении, так что голосование стало формальностью.

В своем выступлении перед парламентом Голоб также упомянул о независимости Словении от бывшей Югославии, провозглашенной в 1991 году.

"Мы, словенцы, мечтали об этом праве 1000 лет. Мы получили его 33 года назад, - сказал Голоб. - К сожалению, палестинский народ до сих пор не получил этого права".

Главная оппозиционная партия Словении, Словенская демократическая партия, выступала против признания. Она потребовала провести референдум по этому вопросу, чтобы отложить голосование, но во вторник отказалась от своего предложения.

На сегодняшний день Палестинское государство признали более 140 стран мира.

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