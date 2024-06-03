Кампания по выборам в Европарламент во Франции вступает в завершающую стадию. Кандидаты активизируют усилия, направленные на убеждение молодых избирателей и тех, кто ещё не сформировал своё мнение.
Жордан Барделла - лидер списка ультраправой партии "Национальное объединение", провёл в воскресенье в Париже последний предвыборный митинг, на котором присутствовали 5000 человек.
Согласно соцопросам, за него сегодня готовы проголосовать до 32 % французских избирателей. На митинге он и лидер партии Марин Ле Пен призвали голосовать против правящей партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона.
Премьер-министр Франции, в свою очередь, призвал избирателей бороться с ростом ультраправых во время субботнего митинга под Парижем. Его провела Валери Эйе, возглавляющая список "Возрождения" на выборах в Европарламент. Согласно соцопросам, партия Макрона в настоящее время отстаёт от "Национального объединения" на 15 процентов.
Идя вровень с партией Макрона, по результатам соцопросов, кандидат от Социалистической партии и объединения "Народная площадь" Рафаэль Глюксман призвал своих сторонников к мобилизации. Он провёл предвыборный митинг в южном городе Марсель в субботу, пообещав стать "большим и красивым сюрпризом" на этих выборах, если те, кто не рашил за кого голосовать, поддержат его.
С аналогичным призывом к молодёжи обратилась и кандидат от крайне левой "Непокорённой Франции" Манон Обри. Не её митинге в Тулузе, на юго-западе Франции, собрались 3000 человек.
Лидер партии "зелёных" Мари Туссен провела предвыборный митинг в воскресенье, недалеко от Парижа. Обозреватели отмечают, что её партия рискует не набрать 5 % голосов, необходимых для прохождения в Европарламент. Но сама она остаётся оптимисткой.
Официальная кампания выборов в Европарламент завершится во Франции в пятницу. В следующие выходные без малого 50-ти миллионам французских избирателей предстоит отдать голоса за 81 депутата европейской ассамблеи нового созыва, которые будут представлять их интересы в Брюсселе и Страсбурге.