By Euronews и АР, EBU

Кампания по выборам в Европарламент во Франции вступает в завершающую стадию. Кандидаты активизируют усилия, направленные на убеждение молодых избирателей и тех, кто ещё не сформировал своё мнение.

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Жордан Барделла - лидер списка ультраправой партии "Национальное объединение", провёл в воскресенье в Париже последний предвыборный митинг, на котором присутствовали 5000 человек.

Согласно соцопросам, за него сегодня готовы проголосовать до 32 % французских избирателей. На митинге он и лидер партии Марин Ле Пен призвали голосовать против правящей партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона.

В следующее воскресенье не голосовать - значит отдать голос за Макрона. В следующее воскресенье рассеять голоса по другим избирательным спискам, проголосовать за малые партии - только усилить Макрона Жордан Барделла глава списка "Национального объединения" на выборах в Европарламент

Валери Эйе, глава списка президентской партии "Возрождение" на выборах в Европарламент, и премьер-министр Габриэль Атталь на митинге в Булонь-Бьянкур, 28 мая 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Франции, в свою очередь, призвал избирателей бороться с ростом ультраправых во время субботнего митинга под Парижем. Его провела Валери Эйе, возглавляющая список "Возрождения" на выборах в Европарламент. Согласно соцопросам, партия Макрона в настоящее время отстаёт от "Национального объединения" на 15 процентов.

Европа может погибнуть, потому что ультраправые набирают силу по всему континенту. Европа погибнет, если мы ничего не предпримем, если будем сидеть дома, как пассивные зрители, наблюдая закат Европы Габриэль Атталь премьер-министр Франции

Рафаэль Глюксман, глава списка Социалистической партии - объединения "Народная площадь" на предстоящих выборах в Европарламент, на митинге в Париже, 30 мая 2024 г. Michel Euler/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Идя вровень с партией Макрона, по результатам соцопросов, кандидат от Социалистической партии и объединения "Народная площадь" Рафаэль Глюксман призвал своих сторонников к мобилизации. Он провёл предвыборный митинг в южном городе Марсель в субботу, пообещав стать "большим и красивым сюрпризом" на этих выборах, если те, кто не рашил за кого голосовать, поддержат его.

Я обращаюсь к молодежи Франции: я вижу риск низкой явки, не позволяйте никому определять за вас ваше будущее! Рафаэль Глюксманн лидер Социалистической партии (PS-PP) на выборах в Европарламент

Архив: Манон Обри, глава списка крайне левой партии Непокорённая Франция", выступает на митинге в Страсбурге, 23 апреля 2024 г. Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

С аналогичным призывом к молодёжи обратилась и кандидат от крайне левой "Непокорённой Франции" Манон Обри. Не её митинге в Тулузе, на юго-западе Франции, собрались 3000 человек.

Мы обращаемся к вам сегодня: молодые люди, полные надежды, но также и беспокойства. Молодые люди, мобилизованные на борьбу за климат, за Газу, за свои права Манон Обри глава списка "Непокорённой Франции" на выборах в Европарламент

Кандидат от Партии зелёных на выборах в Европарламент Мари Туссен перед дебатами с лидерами других партий в Париже, 27 мая 2024 г. Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Лидер партии "зелёных" Мари Туссен провела предвыборный митинг в воскресенье, недалеко от Парижа. Обозреватели отмечают, что её партия рискует не набрать 5 % голосов, необходимых для прохождения в Европарламент. Но сама она остаётся оптимисткой.

Товарищи "зелёные", распространяйте свои идеи, умножайте свои ряды и открывайте двери электоральной судьбы! Благодаря вам, мы добьёмся успеха Мари Туссен глава списка Партии зеленых (EELV)

Официальная кампания выборов в Европарламент завершится во Франции в пятницу. В следующие выходные без малого 50-ти миллионам французских избирателей предстоит отдать голоса за 81 депутата европейской ассамблеи нового созыва, которые будут представлять их интересы в Брюсселе и Страсбурге.