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Правительство Словении признало Палестинское государство

Премьер-министр Словении Роберт Голоб
Премьер-министр Словении Роберт Голоб Авторское право Harry Nakos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Harry Nakos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Теперь решение должен одобрить парламент

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Правительство Словении решило признать Палестинское государство, присоединившись к Ирландии, Испании и Норвегии, которые официально сделали это несколькими днями ранее.

Возле здания правительства страны подняли палестинский флаг.

Глава словенского кабинета Роберт Голоб призвал парламент поддержать правительство. Депутаты могут обсудить этот вопрос уже на следующей неделе. Правящая либеральная коалиция Голоба имеет большинство, и голосование скорее всего станет простой формальностью.

Любляна запустила процесс признания Палестины в начале мая; тогда власти страны заявили, что подождут с решением до «улучшения ситуации» в Секторе Газа. После недавних[ ударов Израиля по Рафаху](Нетаньяху назвал гибель десятков людей при ударе по Рафаху "трагическим инцидентом") в Словении решили ускорить процедуру.

Сейчас Палестину признают государством более 140 (из 193) стран-членов ООН.

В Израиле новую «волну признания» резко осуждают, называя такие действия «поощрением терроризма». Из нескольких стран, решивших признать Палестину, были отозваны послы Еврейского государства.

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