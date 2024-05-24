Путин прибыл в Беларусь с двухдневным официальным визитом

By Euronews

Беларусь — вторая страна, которую Владимир Путин посещает после инаугурации. На прошлой неделе он приезжал с государственным визитом в Китай.

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Президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Минск. Беларусь стала второй после Китая страной, которую Путин посещает после недавней, уже пятой для него, инаугурации.

На повестке дня — вопросы экономического сотрудничества и безопасности.

Ожидается, что стороны обсудят вторую фазу совместных с белорусскими военными ядерных учений. Летом прошлого года Россия разместила в стране тактическое ядерное оружие.

"Как мы с вами договорились, у нас всегда две части: вопросы безопасности и экономики. Мы всегда откладывали экономические вопросы для рассмотрения нашими правительствами, но сегодня как раз повод и услышать то, что уже сделано в связи с нашими поручениями, и полтора-два вопроса, которые надо было бы нам решить. Мы также специалистов послушаем, они нам доложат", — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

На пресс-конференции не обошлось и без упоминания Украины. Владимир Путин заявил, что легитимность Владимира Зеленского закончилась и что возобновить переговоры с Киевом можно только "исходя из реалий на земле".