"Все для Германии!": ультраправый политик признан виновным в использовании нацистского лозунга

By Euronews

Известный ультраправый политик Бьорн Хёке признан виновным в использовании нацистского лозунга "Все для Германии!" и оштрафован на 13 тысяч евро. В сентябре он собирается выступить в качестве главного кандидата от партии АдГ на региональных выборах в Тюрингии

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Один из самых известных деятелей ультраправой партии "Альтернатива для Германии" во вторник был признан виновным в использовании нацистских лозунгов в своей речи.

Приговор по делу Бьорна Хёке был вынесен за несколько месяцев до региональных выборов в восточной земле Тюрингия, на которых он планирует баллотироваться на пост губернатора.

Как сообщает немецкое информационное агентство dpa, государственный суд восточного города Галле признал Хёке виновным в использовании символики неконституционной организации и назначил ему штраф в размере 13 000 евро.

Хёке обвиняли в том, что в мае 2021 года он закончил свою речь в городе Мерзебурге словами "Все для Германии!" (Alles für Deutschland!). Обвинение уверено, что он знал о происхождении этой фразы как запрещенного лозунга нацистских штурмовиков СА, но сам Хёке, бывший учитель истории, это отрицает. На суде политик заявил, что он "совершенно невиновен", и назвал себя "законопослушным гражданином".

52-летний Хёке - влиятельная фигура в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Он возглавляет ее региональное отделение в Тюрингии с 2013 года, когда партия была основана, и должен возглавить ее кампанию на земельных выборах, назначенных на 1 сентября. Обвинительный приговор не обязательно окажет прямое влияние на политические амбиции Хёке.

АдГ особенно сильна на территории бывшей ГДР, где находится Тюрингия. Маловероятно, что какая-либо другая партия согласится работать с Хёке и поставить его на пост губернатора, но сила "Альтернативы" сделала формирование правящих коалиций в этом регионе без нее очень сложным.

Тюрингское отделение АдГ - одно из трех, которые находятся под официальным наблюдением службы внутренней разведки как "доказанные правоэкстремистские" группы.

В понедельник немецкий суд постановил, что ведомство имело основания взять под наблюдение всю партию в связи с подозрениями в экстремизме. АдГ назвала это решение политической попыткой дискредитировать партию и заявила, что будет пытаться его обжаловать.