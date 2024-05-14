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Белгород: число погибших при обрушении жилого дома выросло до 17

Белгород, Россия
Белгород, Россия Авторское право AP/Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel
Авторское право AP/Belgorod region governor Vyacheslav Gladkov telegram channel
By Euronews
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В Белгороде число погибших при обрушении подъезда жилого дома выросло до 17. Об этом сообщило МЧС РФ.

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Число жертв при обрушении подъезда жилого дома в Белгороде увеличилось до семнадцати. Тело еще одного погибшего было найдено под завалами многоэтажного здания. Об этом заявили в МЧС России. Пострадали порядка 30 человек. 

Секция дома, а затем фрагмент его крыши рухнули 12 мая. Российские власти утверждают, что подъезд обрушился в результате попадания фрагмента украинской ракеты или снаряда. В Киеве эти заявления не комментируют.

Следственный комитет России обвинил в обстреле ВСУ и возбудил уголовное дело по статье "теракт". 

В СМИ появляются разные версии случившегося. В их числе - случайное попадание российского боеприпаса и взрыв здания изнутри.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 14 мая заявил о планах восстановить разрушенный дом по проекту, по которому он был построен.

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