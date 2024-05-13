В Латвии тестируют устройство, позволяющее спасти больных меланомой

Меланому могут взять под контроль: новое устройство, разработанное двумя университетами Латвии, позволяет проводить быстрый неинвазивный скрининг кожи. В его основе лежит технология, использующая цветные лампы для определения типа поражения - доброкачественного или злокачественного.

В Европе растет армия онкобольных. По данным экспертов, меланома кожи занимает шестое место по распространенности в структуре раковых недугов. Эта агрессивная болезнь хорошо лечится на ранней стадии. Финансируемый Брюсселем проект в Риге, столице Латвии, нацелен на улучшение доступа к ранней диагностике благодаря уникальному портативному устройству; оно позволяет семейным врачам проводить рутинный неинвазивный скрининг. "Выживаемость на последней стадии меланомы составляет 5% и менее, - уточняет Эмилия Вия Плорина, исследователь Латвийского университета. - А на начальной стадии показатель выживаемости близок к 100 %".

Устройство, разработанное исследователями Латвийского университета и Рижского технического университета, опирается на технологию использования лучей разного цвета, чтобы быстро определить, стоит ли беспокоиться о родинке или пятне на коже. "Красный, желтый и синий свет отражаются по-разному, потому что в эпидермесе есть и кровь, и меланин, и разные хромофоры. Их комбинации дают нам сведения о том, что там происходит", - говорит Илзе Айхачова из Института атомной физики и спектроскопии Латвийского университета.

Итак, вы пришли на осмотр к терапевту, который, имея небольшой прибор, может проверить все ваши родинки. Свет лампы проникает на глубину до пяти миллиметров под поверхность кожи. Полученные данные анализируются искусственным интеллектом; через считанные секунды готов ответ. Если все в порядке, вам не придется идти к специалисту, занимая его время. Если же есть сомнения, то после такого скрининга дерматолог примет вас в кратчайшие сроки.

На сегодня прибор протестирован на более чем 4000 поражений кожи и показал высочайший уровень точности. "Дерматологи, работая с пациентами из группы риска, берут часть кожи, изучают ее под микроскопом и выдают окончательный результат, - говорит Дмитрий Близнюкс, профессор Рижского технического университета. - Мы сравниваем их результаты с тем, что показывает наше устройство. Так мы убедились, что оно выявляет 95% всех меланом".

Общий бюджет проекта - около 645 тысяч евро. 85% поступило из Европейского фонда регионального развития, свой вклад также внесли латвийские власти и университеты-участники. Медики и ученые видят огромный потенциал новой технологии, надеясь, что в будущем она сможет помочь в диагностике и других недугов.