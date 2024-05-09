Мигранты едут в Дублин из Великобритании из-за Руанды

By Euronews

Ирландские СМИ сообщают, что на прошлой неделе в страну прибыли более 610 человек, включая семьи с детьми. Столько обычно прибывает в Ирландию в течение двух месяцев.

РЕКЛАМА

Государственные службы убирают палатки, занятые просителями убежища в Дублине. Несколько недель территория вокруг Офиса международной защиты пребывала в антисанитарных условиях. Мигранты затем переместились на 200 метров вниз по дороге к близлежащему каналу из-за нехватки жилья. В четверг палатки убрали и оттуда, а людей перевезли в более пригодное для жизни место.

Граница между Ирландией и Северной Ирландией, которая находится в Великобритании, открыта, и нелегальных мигрантов становится все больше.

Накануне Хайбер рассказал корреспонденту Euronews, что бежал из Афганистана и находится в Дублине из-за опасений, что если он останется в Великобритании, то его депортируют в Руанду.

"Я должен был остаться в Великобритании, но возникла проблема с планом Руанды, который очень трудно принять мигрантам и которого очень боится каждый проситель убежища, поэтому я просто приехал в Ирландию", — говорит он.

Ирландские СМИ сообщают, что на прошлой неделе в страну прибыли более 610 человек, включая семьи с детьми. Столько обычно прибывает в Ирландию в течение двух месяцев.

"Они сказали нам, что на данный момент у нас нет жилья, поэтому мы будем просто ждать. Мы не знаем, когда они предоставят нам жилье, поэтому в данный момент мы просто живем в палатках", — говорит Хайбер.

В ближайшие недели правительство Ирландии намерено внести изменения в законодательство, которые позволят властям возвращать нелегальных мигрантов в Великобританию. Эксперты сомневаются, что ситуация улучшится.

Член ирландского парламента Майкл Макнамара и юрист утверждает:

"В условиях, когда Соединенное Королевство заявляет, что не будет принимать людей обратно, пока Франция также не примет людей обратно из Соединенного Королевства, это всего лишь формальность. Конечно, можно исправить недостатки в законодательстве, которые были выявлены Высоким судом Ирландии, но это не имеет никакого значения, если никто не будет перемещен, а именно такова нынешняя ситуация".

"Премьер-министр Ирландии заявил, что подобные сцены никогда не повторятся, но они повторятся. Проблема для ирландского правительства заключается в том, что как только палатки будут убраны и беженцы размещены, через 24 часа сюда приедут другие просители убежища. Похоже, эта проблема пока не решена", — передает из Дублина корреспондент Euronews Кен Мюррей.