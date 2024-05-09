Олимпийский огонь прибыл во Францию

By Euronews

Первым факелоносцем на территории страны стал французский пловец-олимпиец Флоран Маноду. Игры в Париже стартуют 26 июля.

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Во Франции стартовала эстафета олимпийского огня.

Он был доставлен в южный французский город Марсель на борту парусника XIX века "Белем".

Первым факелоносцем, после того как огонь прибыл из Греции, стал французский пловец, чемпион олимпийских игр 2012 года Флоран Маноду.

Парусник вошел в старый порт Марселя под гимн Франции. За красочной церемонией с набережной наблюдали около 50 тысяч человек.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.