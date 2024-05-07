Макрон и Си призывают к глобальному прекращению войн на время ОИ-2024

Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова работать с Францией над глобальным прекращением войны во время предстоящих Олимпийских игр в Париже.

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Председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин заявил, что его страна готова работать с Францией над глобальным прекращением войны на время предстоящих Олимпийских игр в Париже.

На пресс-конференции в Париже Си Цзиньпин заявил, что Китай играет активную роль в достижении мира в Украине.

"Сегодняшний мир не очень мирный. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и ответственной крупной страной, Китай готов работать с Францией, чтобы использовать Олимпийские игры в Париже как возможность выступить за глобальное прекращение огня и прекращение войны во время Игр", - сказал Си Цзиньпин.

Его слова перекликались с аналогичными высказываниями Макрона, который призвал к олимпийскому перемирию на всех театрах военных действий.

Торговые споры

Торговые вопросы были в центре повестки дня на переговорах между двумя лидерами. Ранее Макрон осудил торговую практику Китая в виде усиления протекционизма и субсидий.

Будучи решительным сторонником экономического суверенитета Европы, он выразил обеспокоенность Франции по поводу китайского антидемпингового расследования в отношении коньяка и других европейских бренди, а также напряженности вокруг французской косметики и других секторов.

В понедельник Макрон приветствовал "открытость" Си Цзиньпина в обсуждении вопроса о введении потенциальных временных мер против французского коньяка и приветствовал обязательство Китая воздерживаться от продажи любого оружия или помощи Москве и строго контролировать экспорт товаров двойного назначения.

Китай заявляет о нейтралитете в украинском конфликте, но до российского вторжения в Украину Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин заявили о дружбе их стран, которая "не имеет границ". Представители американской разведки также утверждают, что Китай поставлял России компоненты и другие материалы, необходимые для поддержания оборонной промышленности.

China and the EU have a shared interest in peace and security.



And in the effective functioning of the rules-based international order.



Be it in Europe, the Middle East or East Asia.



Russia’s war against Ukraine must stop, we need a just & lasting peace https://t.co/IBEswpCqw6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024

В Париже находилась также председатель Евроомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступила с резким предупреждением Си Цзиньпина о том, что исполнительная власть ЕС не остановится в своем стремлении помешать сильно субсидируемому производственному сектору Китая и несправедливой торговой практике удушить отечественные отрасли Европы.

На сегодняшний день это самый явный признак того, что блок готовится к потенциальной торговой войне с Пекином.

"Чтобы торговля была справедливой, доступ к рынкам друг друга также должен быть взаимным", — заявилa фон дер Ляйен журналистам.

София Хаценкова, Euronews:

"Торговые разногласия положили начало двухдневному государственному визиту китайского лидера Си Цзиньпина во Францию.

Но после того, что Си назвал "плодотворными" переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник вечером, похоже, он готов пощадить французскую коньячную промышленность.

Ранее Китай угрожал ввести пошлины на французские спиртные напитки после того, как Брюссель начал серию расследований предполагаемых действий Пекина, искажающих рынок, включая наводнение рынка ЕС дешевыми электромобилями.

Еще одна важная тема на столе в этот понедельник вечером - полномасштабное вторжение России в Украину.

Макрон приветствовал обязательства Китая воздерживаться от продажи любых технологий, которые могли бы помочь Москве в войне.

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Французский лидер также поблагодарил Си за поддержку его идеи перемирия во всех конфликтах, включая Украину, во время предстоящих летних игр в Париже.

Но что здесь важно, так это то, что Китай ни разу не осудил полномасштабное вторжение России в Украину во время этого визита, что было одной из целей Макрона, согласно заявлению кабинета президента ранее в понедельник.

После Франции Си продолжит свою первую за пять лет европейскую поездку в Венгрию и Сербию — две дружественные Москве страны.

Маршрут призван дать четкий сигнал, поскольку ЕС по-прежнему разделен во мнениях о том, следует ли рассматривать Китай как стратегического партнера или, как склонно утверждать правительство США, — как серьезную угрозу".