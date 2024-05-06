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"Евровидение": участники конкурса готовятся к первому полуфиналу

Мальмё, Швеция
Мальмё, Швеция Авторское право Jessica Gow/JESSICA GOW
Авторское право Jessica Gow/JESSICA GOW
By Euronews
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В шведском Мальмё в атмосфере повышенных мер безопасности стартует песенный конкурс "Евровидение". В нем принимают участие представители 37 стран.

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Музыканты и исполнители из 37 стран мира готовятся к первому полуфиналу "Евровидения", который проходит в шведском городе Мальмё. Перед официальным открытием мероприятия участники конкурса по традиции прошли по бирюзовой ковровой дорожке.

В связи с "Евровидением" в Мальмё повышены меры безопасности. Ранее в СМИ среди угроз конкурсу называли кибератаки, DoS-атаки, акции гражданского неповиновения и перехват телеэфира.

Под особой охраной в Мальмё находится делегация Израиля. За несколько дней до начала "Евровидения" Совет национальной безопасности Израиля распространил предупреждение о том, что поездка граждан еврейского государства в Мальмё может быть небезопасной.

Первый полуфинал состоится 7 мая.

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