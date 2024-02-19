Отменил ли Макрон визит в Киев из-за угрозы покушения?

The Cube разбирается, правда ли, что президент Франции Эммануэль Макрон отменил визит в Киев на прошлой неделе из-за угрозы покушения со стороны украинских властей.

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Французский лидер якобы отменил визит в Украину на прошлой неделе из соображений безопасности. Так утверждается в сообщении, распространяемом в социальных сетях. Давайте разберемся, что за этим стоит.

Очень быстро в социальных сетях поползли слухи. В видео, якобы показанном на международном новостном канале France 24, говорится, что причина отмены Макроном поездки заключается в том, что Киев готовит покушение на французского лидера.

Низкокачественный репортаж шокировал многих пользователей социальных сетей. Но еще более удивительно то, что ведущий France 24 Жюльен Фанчулли на самом деле никогда не произносил таких слов.

Перед нами пример "дипфейка" — видео, на котором лицо или тело человека изменено с помощью цифровых технологий так, что кажется, будто он говорит то, чего на самом деле никогда не говорил. Для имитации голоса журналиста в ролике используется искусственный интеллект.

Это всё более распространенная техника, используемая в злонамеренных целях для распространения дезинформации.

Телеканал France 24 выпустил заявление, в котором объяснил, что такой репортаж никогда не выходил в эфир. Но откуда взялся этот ложный слух? Впервые он появился в пророссийских телеграм-каналах на прошлой неделе.

Затем его подхватила и опубликовала прокремлевская газета "Известия", известная распространением дезинформации о полномасштабном вторжении России в Украину.

Статья называет источником информации этого пользователя Twitter. Аккаунт был создан в сентябре 2023 года и размещал пророссийский, а также антисемитский контент, как отмечает журналист-расследователь Христо Грозев.

Пост начал распространяться после того, как бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев поделился ложными утверждениями в соцсети X, бывшем Twitter.

Но как определить, является ли видео "дипфейком"? В случае с фальшивым репортажем France 24, если внимательно присмотреться, можно заметить, что движения губ ведущего не синхронизированы со звуком.

Интонации его голоса также звучат роботизированно и не очень естественно. А если вы владеете французским, то заметите, что некоторые фразы звучат немного неуклюже и не являются естественной манерой речи для телеведущего. Наконец, вы можете провести простой поиск в интернете, чтобы узнать, сообщали ли подобную информацию другие источники новостей.