Запрет на проведение Суперлиги противоречит европейскому праву - Европейский суд

By Euronews

Ранее Европейская Суперлига подала иск в мадридский суд, настаивая на том, что действия ФИФА и УЕФА нарушают антимонопольное законодательство Евросоюза

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Обе футбольные ассоциации, юридические лица, зарегистрированные в Швейцарии, согласно своим уставам, обладают монополией на выдачу разрешений и организацию международных профессиональных футбольных соревнований в Европе.

После объявления о создании Европейской Суперлиги, юридического лица, зарегистрированного в Испании ведущими европейскими футбольными клубами, ФИФА и УЕФА опубликовали заявление, в котором отказались признать новую футбольную организацию. В документе они также предупредили, что любые игроки и клубы, согласившиеся на участие в мероприятиях новой организации, будут отстранены от турниров, организованных ФИФА и ее конфедерациями.